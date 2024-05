Zwei Männer am "Männertag" in Südthüringen festgenommen

Zella-Mehlis - Zwei Männer sind am "Männertag" in Thüringen festgenommen worden.

Laut Polizei verbrachten die Männer circa 380 Kilogramm Buntmetall in Form von Kabelresten in ein geparktes Fahrzeug. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

In den frühen Morgenstunden verschafften sich drei männliche Personen widerrechtlich Zugang zu dem Betriebsgelände eines Altmetallhandels in Zella-Mehlis (Schmalkalden-Meiningen), wie aus Angaben der Polizei hervorging.

Dort seien sie in einen Container eingestiegen, hieß es. Im Anschluss verbrachten sie den Angaben nach circa 380 Kilogramm Buntmetall in Form von Kabelresten in ein geparktes Fahrzeug.

Eine zufällig vorbei fahrende Streife kontrollierte das Trio - das Diebesgut wurde festgestellt.