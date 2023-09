Streit eskaliert: Mann (26) schwer verletzt, 27-Jähriger landet im Knast

Rudolstadt - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Rudolstadt ist eine Person schwer verletzt worden. Ein 27-Jähriger wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in der Scheinpflugstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Bisherigen Ermittlungen zufolge gerieten die Männer - beide afghanischer Herkunft - in Streit und es kam zum Handgemenge.

Mit einem spitzen Gegenstand habe der 27-Jährige dann seinen 26-jährigen Kontrahenten im Bereich des Kopfes sowie des Oberkörpers verletzt, so die Beamten.

In der Folge wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht und gilt seitdem als schwer - jedoch nicht lebensbedrohlich - verletzt.

Der mutmaßliche Täter konnte im Rahmen der Ermittlungen am Sonntagmittag festgenommen werden.

Am Montagnachmittag erfolgte die Haftvorführung des 27-Jährigen beim Amtsgericht in Rudolstadt. Dort sei dann die Inhaftierung bestätigt worden. Den Angaben nach wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.