Waffe, Messer, Armbrustpfeile und massig Bargeld: Mann an Bahnhof festgenommen

Neudietendorf - Auf der Bahnstrecke zwischen Erfurt , Arnstadt und Suhl hat die Bundespolizei am Mittwoch einen 41-Jährigen vorläufig festgenommen.

Mehrere gefährliche Gegenstände fand die Polizei im Rucksack des 41-Jährigen. © Bundespolizeiinspektion Erfurt

Eine Streife hatte den Mann am Bahnhof Neudietendorf (Landkreis Gotha) einer Kontrolle unterzogen.

Im mitgeführten Rucksack des 41-Jährigen fanden die Beamten dann einen schussfähigen und geladenen Revolver. In der Waffe selbst befand sich den Angaben nach Munition. Von 30 mitgeführten Schuss Munition seien sechs davon in dem Revolver gewesen. Die Seriennummer der Pistole war unkenntlich gemacht, hieß es.

Darüber hinaus fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des Gepäckstückes zwei Einhandmesser, drei Armbrustpfeile und 5000 Euro Bargeld.

Der 41-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Wie die Polizei in diesem Zusammenhang mitteilte, war der Mann bereits in der Vergangenheit wegen zahlreichen Delikten - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Bandendiebstahl, Geldfälschung und Körperverletzung - mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Der Mann wurde anschließend der Kripo Erfurt übergeben. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Waffen, Munition und Messer wurden sichergestellt.