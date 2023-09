Wurde er brutal niedergeschlagen? Mann (72) lebensbedrohlich verletzt: 19-Jähriger verhaftet

Sonneberg - In Sonneberg ist ein 72-Jähriger womöglich Opfer eines brutalen Angriffs geworden. Der Mann wurde am vergangenen Wochenende mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 72-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. (Symbolbild) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Beamten am Sonntag gegen 16 Uhr über eine schwer verletzte Person informiert, die sich in Sonneberg im Bereich der Charlottenstraße in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses befinden soll.

Den Angaben nach wies die Person schwere Kopfverletzungen auf. Der 72-Jährige sei ansprechbar gewesen. Er habe äußern können, dass er von jemandem geschlagen worden sei, erklärten die Beamten.

Die Polizisten gingen demzufolge von einem Gewaltdelikt aus. Der 72-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Laufe des Sonntagabends konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 27 Jahren festgestellt werden. Laut Polizei verdichtete sich gegen den 19-Jährigen der Tatverdacht so sehr, dass gegen ihn durch den Haftrichter Untersuchungshaft verhängt wurde.