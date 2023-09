09.09.2023 19:02 Zeugen melden bewaffnete Person mit Sturmmaske: Großer Polizeieinsatz in Erfurt

Ein Jugendlicher hat am heutigen Samstagmittag einen größeren Polizeieinsatz in einer Einkaufspassage in Erfurt ausgelöst.

Von Kim Marie Moser

Erfurt - Große Aufregung in Erfurt! Ein 15-Jähriger hat am Samstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolbild) © 123RF/michaeljayfoto Ein Jugendlicher hat am heutigen Samstag einen größeren Polizeieinsatz in einer Einkaufspassage ausgelöst. Wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte, ging gegen Mittag ein Notruf bei der Polizei ein. Demnach sei eine bewaffnete Person mit einer Sturmmaske auf einem Parkdeck unterwegs gewesen. Sofort rückten etwa 30 Polizeibeamte aus. Glücklicherweise folgte wenig später auch schon die Entwarnung. Erfurt Crime Durchsuchungen im Landkreis Gotha: Polizei findet Waffen und Drogen In der Nähe der Einkaufspassage konnte ein 15-Jähriger mit einer Spielzeugpistole und einer Gesichtsmaske aufgegriffen werden. Wie der Sprecher weiter mitteilte, habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. Zuerst hatte der MDR berichtet. Nun werde gegen den Jugendlichen wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat" ermittelt.

