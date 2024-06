05.06.2024 17:39 Diebe brechen in Mehrfamilienhaus ein: In einem Keller landen sie einen Volltreffer

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus in Erfurt eingebrochen und haben fette Beute gemacht.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Fette Beute haben Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt gemacht. Die Einbrecher konnten nach ihrem fetten Beutezug noch nicht gefasst werden. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Andreasvorstadt verschafft. Die Langfinger brachen anschließend einen Keller auf und knackten sozusagen den Jackpot. Sie klauten Fahrräder, diverses Werkzeug, eine Soundanlage und Motorradzubehör. Den Angaben nach hatte das Diebesgut einen Wert von rund 45.000 Euro. Die Einbrecher konnten unerkannt entkommen. Am Tatort sicherte die Polizei Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Titelfoto: Silas Stein/dpa