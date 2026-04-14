Diebe klauen fast 1000 Liter Diesel in Erfurt

Erfurt - In Erfurt wurden mehrere hundert Liter Diesel abgezapft. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Die Täter zapften Diesel in großer Menge ab. (Symbolfoto) © 123RF/nattaro

Wie die Beamten erklärten, hatten sich die Vorfälle im Zeitraum von Donnerstag (9. April) bis Montag (13. April) ereignet.

Die Diebe waren auf bislang noch unbekannte Weise auf ein verschlossenes Firmengelände in der Krämpfervorstadt eingedrungen. Dort hatten die Täter gewaltsam zwei Tankdeckel von zwei geparkten Lkws aufgebrochen und knapp 300 Liter Diesel im Wert von rund 700 Euro abgezapft.

Im selben Zeitraum hatten Kriminelle auch auf einer angrenzenden Baustelle zugeschlagen. Dort wurde aus mehreren Baufahrzeugen etwa 600 Liter Diesel im Wert von über 1000 Euro gestohlen. Der entstandene Schaden liegt zusammengerechnet bei über 1700 Euro.

