Dreister geht's nicht: Autodiebe fahren eiskalt am Besitzer vorbei

Autodiebe haben am Donnerstag in Erfurt einen Ford geklaut. Anschließend fuhren sie an dem 33-jährigen Besitzer vorbei.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Ob gewollt oder nicht: In Erfurt haben Autodiebe am Donnerstag ihr Opfer auf eine demütigende Art und Weise verhöhnt. Die Diebe stellten den Ford auf einem Parkplatz ab und flüchteten. (Symbolfoto) © 123RF/sdecoret Ein 33-Jähriger hatte seinen Ford am Mittwochabend in der Liebknechtstraße geparkt. Als er am Donnerstagnachmittag zu seinem Auto zurückkehrte, war es allerdings verschwunden, teilte die Polizei mit. Nachdem der Mann den Notruf abgesetzt hatte, fuhren die Täter mit dem Ford des 33-Jährigen an ihm vorbei. Die Polizei fahndete umgehend nach den Dieben und konnte das gestohlene Fahrzeug wenig später auf dem Parkplatz eines Supermarktes feststellen. Von den Autodieben fehlte jede Spur - sie waren in der Zwischenzeit geflüchtet. Die Polizei sicherte anschließend Spuren an dem Ford und übergab ihn danach wieder an seinen Besitzer. Laut den Einsatzkräften wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

