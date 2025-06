Steckt Russland dahinter? Brand-Anschlag auf Bundeswehr-Lkw in Erfurt

Am vergangenen Wochenende brannten mehrere Fahrzeuge der Bundeswehr. Seitdem laufen die Ermittlungen. © Martin Wichmann/WichmannTV/dpa

"Wir ermitteln auch in diese Richtung", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Erfurt.

Ein Video dazu war in einem russischsprachigen Telegram-Kanal veröffentlicht worden. In dem Clip sind die brennenden Lkws zu sehen. Weiterhin erschienen dort Fotos der Lastwagen in noch unbeschädigtem und später beschädigtem Zustand. Der Telegram-Kanal trägt den Titel "Besessen vom Krieg". Zuvor hatten MDR und "t-online" berichtet.

Dazu heißt es in dem Posting zu dem Video auf Russisch: "In Erfurt in Deutschland wird diverses Militärgerät für die ukrainischen Streitkräfte zur Reparatur gebracht. Unsere Leute entschieden, dass das alles unnötig sei und die ukrainischen Streitkräfte solche Ausrüstung nicht brauchten. Also verbrannten sie sie einfach."

Das Landeskriminalamt Thüringen, das die Ermittlungen zu dem Brandanschlag führt, sagte dem MDR, man prüfe die Echtheit. Ob die bei dem Anschlag zerstörten Laster tatsächlich für die Ukraine bestimmt gewesen seien, wie in dem Posting behauptet wird, ist unklar. Die Bundeswehr gab dazu laut MDR keine Stellungnahme ab.