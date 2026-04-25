Erfurt feiert in den Mai hinein: Diese Highlights warten auf Euch

Erfurt - In Erfurt beginnt der fünfte Monat des Jahres nicht einfach - der Mai wird gebührend eingeläutet.

Mit der Walpurgisnacht wird der 1. Mai in Thüringen eingeläutet. (Symbolfoto) © 123RF/Prometeus

Bereits am 29. April wird sich auf den Feiertag vorbereitet, wenn Vorschulkinder aus städtischen Kindergärten gemeinsam den Maibaum schmücken, wie die Stadtverwaltung Erfurt mitteilte.

Am 30. April steht dann die Walpurgisnacht auf dem Programm. Ein besonderes Highlight wird es hierbei am Abend geben, denn Kinder dürfen sich als Hexen und Teufel verkleiden und zusammen mit den großen Hexen um das noch nicht entzündete Feuer tanzen. Ab 21.15 Uhr wird dann das große Maifeuer entzündet.

Der Feiertag des 1. Mai steht ganz im Zeichen von Bewegung, Gemeinschaft und Action. Neben der traditionellen Bikerausfahrt (8 Uhr) wird es von 10 Uhr bis 17 Uhr ein großes Familien-, Sport- und Fahrradfest namens "Fit in den Frühling" auf dem Domplatz geben. Karussells und eine Trampolinanlage ergänzen das vielfältige Programm.