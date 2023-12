Eurowings bietet früher als geplant Flüge von Erfurt nach Mallorca an!

Die Airline Eurowings wird früher als geplant Flüge vom Airport Erfurt-Weimar nach Mallorca anbieten. © Flughafen Erfurt GmbH / Sebastian Arndt

Wie die Flughafen Erfurt GmbH mitteilte, wird die Airline Eurowings früher als geplant ihre Flüge von Erfurt nach Palma de Mallorca aufnehmen. Demnach sollen die ersten Flüge auf die spanische Baleareninsel bereits zu Beginn der Osterferien starten.

Die Flüge in das inoffizielle 17. Bundesland werden sowohl über die Fluggesellschaft direkt als auch über Reiseveranstalter und Buchungsportale angeboten, heißt es.

Darüber hinaus hat der Airport seit dieser Woche in weiteres Flugziel in seinem Portfolio. Reisende können ab Sommer 2024 wieder nach Burgas in Bulgarien fliegen. Die Flieger der Airline Fly Lili heben dann jeden Montagmorgen von Ende Juni bis Anfang September in Richtung des Sonnenstrandes ab.