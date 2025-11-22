EVAG feat. Kraftklub? Bewerbung für Geheimkonzert in Erfurt

Erfurt - Im Rahmen vom Album-Release der Chemnitzer Band "Kraftklub" am 28. November sollen in der nächsten Woche Geheimkonzerte stattfinden. Die EVAG bewirbt sich via Instagram.

Um ihr Album anzukündigen, spielte die Band im Mai ein Überraschungskonzert in ihrer Heimatstadt Chemnitz. © Sebastian Willnow/dpa

"Wenn ihr Bock habt, dass wir bei euch rumkommen, dann macht ein Reel [..], markiert uns da drin", wirbt Felix Kummer im Broadcast-Channel der Band.



Bereits in der Vergangenheit hatte "Kraftklub" kurz vor der Veröffentlichung neuer Alben geheime Konzerte in ganz Deutschland gespielt.

Die EVAG reagiert daraufhin mit einem Instagram-Reel. Zu sehen sind der Vorstand der "Kraftklub-Fan-Level Ultra" sowie Mitarbeitende des Unternehmens. Zusammen tanzen und singen sie zu dem neuen Song "Marlboro Mann" der Chemnitzer Band.

Stattfinden soll das Ganze im sogenannten "Katerexpress", in dem sonst Erlebnisfahrten durch Erfurt angeboten werden.