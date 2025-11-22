EVAG feat. Kraftklub? Bewerbung für Geheimkonzert in Erfurt
Erfurt - Im Rahmen vom Album-Release der Chemnitzer Band "Kraftklub" am 28. November sollen in der nächsten Woche Geheimkonzerte stattfinden. Die EVAG bewirbt sich via Instagram.
"Wenn ihr Bock habt, dass wir bei euch rumkommen, dann macht ein Reel [..], markiert uns da drin", wirbt Felix Kummer im Broadcast-Channel der Band.
Bereits in der Vergangenheit hatte "Kraftklub" kurz vor der Veröffentlichung neuer Alben geheime Konzerte in ganz Deutschland gespielt.
Die EVAG reagiert daraufhin mit einem Instagram-Reel. Zu sehen sind der Vorstand der "Kraftklub-Fan-Level Ultra" sowie Mitarbeitende des Unternehmens. Zusammen tanzen und singen sie zu dem neuen Song "Marlboro Mann" der Chemnitzer Band.
Stattfinden soll das Ganze im sogenannten "Katerexpress", in dem sonst Erlebnisfahrten durch Erfurt angeboten werden.
"Uns wird es in den Fingern jucken, wir werden Bock haben, diese Songs live zu spielen", so der Frontsänger der Band.
Bleibt nur zu hoffen, dass "Kraftklub" der Thüringer Landeshauptstadt im Laufe der nächsten Woche wirklich einen spontanen Besuch abstatten. Wann und wo das genau passieren könnte, wird vermutlich erst wenige Stunden vorher per Instagram bekannt gegeben.
Am 15. März 2026 spielt die Band dann geplant in der Erfurter Messehalle. Das Konzert ist bereits restlos ausverkauft.
