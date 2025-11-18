Hund tötet Reh: Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei und sucht Besitzer
Wie die Beamten am Dienstag (18. November) erklärten, hatte ein bislang noch unbekannter Hund am 6. November im Erfurter Steiger offenbar ein Reh gerissen.
Das für dieses Gebiet zuständige Jagdpächter entdeckte das tote Tier wenig später im Bereich des Bachstelzenwegs im Ortsteil Hochheim.
Am Kadaver des Wildtiers befand sich ein Hundegeschirr in der Farbe Orange und eine farblich dazu passende Schleppleine des Vierbeiners.
Die Polizei sucht nun den Halter des Hundes oder Zeugen, die Angaben zu dem Tier machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 0361/5743-23100 entgegen.
Im Erfurter Steiger sowie im gesamten Stadtgebiet besteht ganzjährig eine Leinenpflicht. Hunde, die nicht zur Jagd geführt werden, sind im Wald an der Leine zu halten, damit Rehe und andere Wildtiere nicht aufgescheucht, verletzt oder gerissen werden, teilten die Beamten mit.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Landespolizeiinspektion Erfurt