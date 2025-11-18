Streit eskaliert: Mann in Erfurt mit Eisenstange verprügelt

In Erfurt musste die Polizei in der Nacht von Montag zu Dienstag ausrücken.

Von Sven Bleilefens, Christian Rüdiger

Die Polizei ermittelt gegen die mutmaßlichen Angreifer. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt gegen die mutmaßlichen Angreifer. (Symbolfoto)  © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Wie die Beamten erklärten, hatten sich kurz nach Mitternacht drei Personen gestritten.

In der Folge wurde ein 41-Jähriger von den zwei ihm bekannten Männern mit einer Eisenstange geschlagen. Er wurde bei der Attacke leicht verletzt.

Der Angegriffene konnte flüchten und rief wenig später von einem Freund aus den Notruf, teilten die Einsatzkräfte mit.

Die mutmaßlichen Täter wurde in der Nähe des Tatorts gestellt. Den Angaben nach soll es sich um einen 28-Jährigen und 33-Jährigen handeln.

Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 41-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

