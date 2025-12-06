Feuer auf A71: Anhänger in Flammen, zwei Quads verbrennen
Wie die Autobahnpolizei mitteilte, hatte sich durch einen technischen Defekt der Reifen eines Anhängergespanns entzündet. Auf dem Anhänger waren zwei Quads geladen, die durch das Feuer vollständig verbrannten. Der 60-jährige Fahrer des Ford Transit blieb hingegen unverletzt.
Wegen der Löscharbeiten war die A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen kurzzeitig voll gesperrt. Zur Bergung des Anhängers und der Quads wurde ein Kran benötigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 58.000 Euro beziffert.
Im daraus resultierenden Stau ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen Autos. Auch in diesem Fall wurde den Angaben nach niemand verletzt. Nach 16 Uhr rollte der Verkehr wieder störungsfrei auf der Autobahn in Richtung Sangerhausen.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Großrudestedt