Feuer auf A71: Anhänger in Flammen, zwei Quads verbrennen

Erfurt - Auf der A71 bei Erfurt hat am Freitag ein Anhänger gebrannt.

Wegen des Brands kam es am Freitag zu Verkehrsbehinderungen auf der A71. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Großrudestedt

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, hatte sich durch einen technischen Defekt der Reifen eines Anhängergespanns entzündet. Auf dem Anhänger waren zwei Quads geladen, die durch das Feuer vollständig verbrannten. Der 60-jährige Fahrer des Ford Transit blieb hingegen unverletzt.

Wegen der Löscharbeiten war die A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen kurzzeitig voll gesperrt. Zur Bergung des Anhängers und der Quads wurde ein Kran benötigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 58.000 Euro beziffert.