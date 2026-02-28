750 Aussteller: Thüringens größte Verbrauchermesse gestartet

Erfurt - Trends rund um Haus, Garten und Bauen: Die Thüringen Ausstellung, Thüringens größte Verbrauchermesse, hat in Erfurt begonnen.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt war am Eröffnungstag vor Ort. © Bodo Schackow/dpa

Ministerpräsident Mario Voigt (49, CDU) verschaffte sich am Eröffnungstag bei einem Rundgang auf dem Gelände einen Überblick und schlug ein Bierfass an.

Bis zum 8. März präsentieren sich rund 750 Aussteller auf einer Fläche von 28.000 Quadratmetern mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Die Ausstellung hat täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, Freitag bis 20 Uhr.

Am Eröffnungswochenende laufen auch die beiden Spezialmessen zu Hochzeiten und Festen und zu Immobilien. Für das darauffolgende Wochenende (7. bis 8. März) findet mit "GesundheitsMesse - Bleib fit & gesund" erneut eine Messe in der Messe statt.