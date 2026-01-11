Alarm am Sonntagmorgen: Feuer in der Erfurter Innenstadt

Erfurt - In der Erfurter Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Polizei und Feuerwehr mussten am frühen Sonntagmorgen ausrücken. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Gegen 1.40 Uhr war die Feuerwehr über einen Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Schlösserstraße informiert worden.

Laut ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte war es zu einem Feuer im Keller- beziehungsweise Treppenhaus des Gebäudes gekommen. Offenbar war Unrat im Bereich des Aufzuges in Flammen aufgegangen.

Die Berufsfeuerwehr Erfurt sowie mehrere freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz und konnten den Brand löschen. Außerdem kontrollierten sie das Haus und belüfteten die betroffenen Bereiche. Laut Feuerwehr soll sich der Sachschaden nach erster Einschätzung in Grenzen halten.