Feuer wütet in Getreidelager: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Hörsel - In einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Hörsel (Landkreis Gotha) ist in der Nacht zu Freitag gegen 23.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen und hat einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht.

Das Feuer in dem Getreidelager wütet auch am Freitagmorgen noch. (Symbolbild) © Harald Tittel/dpa

Das Feuer im Ortsteil Teutleben sei noch immer nicht gelöscht, Feuerwehrkräfte seien weiterhin im Einsatz, teilte die Polizei mit.

Der Brand ist in einer Trocknungsanlage für Getreide entstanden. Die Flammen gingen schließlich auf eine Silo-Anlage und auf das darin gelagerte Getreide über.

Zwei Mitarbeiter des Betriebs entdeckten den Brand und versuchten zunächst, ihn eigenhändig zu löschen.

Dabei erlitten beide den Angaben zufolge eine leichte Rauchgasvergiftung. Auch die Anwohner Teutlebens seien aufgrund der Rauchentwicklung dazu aufgerufen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten, hieß es weiter.