Historisches Gebäude in Erfurt brennt: Silvesterrakete als Auslöser?
Von Hannes Rücker, Christian Rüdiger
Erfurt - Am Erfurter Domplatz ist in der Silvesternacht ein historisches Gebäude in Brand geraten.
Laut Polizeiangaben war das Feuer im Anschluss auf zwei benachbarte Häuser übergegriffen. Insgesamt brannten somit drei Dachstühle.
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mehr als 150 Feuerwehrleute versuchten in der Nacht, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.
Laut der Feuerwehr habe vermutlich eine Silvesterrakete den Brand ausgelöst. Die Polizei konnte hingegen noch keine Informationen zur Brandursache geben. Verletzte soll es keine geben.
Wie die Polizei außerdem berichtet, befand sich zum Zeitpunkt der Brände niemand in den betroffenen Gebäuden. Angaben zur Höhe des Sachschadens konnten bislang noch nicht gemacht werden.
Abgesehen von den Bränden am Domplatz blieb die Silvesternacht in Thüringen zunächst ohne besondere Zwischenfälle. Die Einsatzkräfte wurden vor allem zu kleineren Bränden, etwa von Mülltonnen und Balkonen, gerufen, teilten die Beamten mit.
Titelfoto: Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR