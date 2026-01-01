Historisches Gebäude in Erfurt brennt: Silvesterrakete als Auslöser?

Erfurt - Am Erfurter Domplatz ist in der Silvesternacht ein historisches Gebäude in Brand geraten.

In der Nähe des Erfurter Domplatzes haben in der Nacht mehrere historische Gebäude gebrannt. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Laut Polizeiangaben war das Feuer im Anschluss auf zwei benachbarte Häuser übergegriffen. Insgesamt brannten somit drei Dachstühle.



Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mehr als 150 Feuerwehrleute versuchten in der Nacht, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Laut der Feuerwehr habe vermutlich eine Silvesterrakete den Brand ausgelöst. Die Polizei konnte hingegen noch keine Informationen zur Brandursache geben. Verletzte soll es keine geben.

Wie die Polizei außerdem berichtet, befand sich zum Zeitpunkt der Brände niemand in den betroffenen Gebäuden. Angaben zur Höhe des Sachschadens konnten bislang noch nicht gemacht werden.