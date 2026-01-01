Historisches Gebäude in Erfurt brennt: Silvesterrakete als Auslöser?

Am Erfurter Domplatz ist in der Silvesternacht ein historisches Gebäude in Brand geraten.

Von Hannes Rücker, Christian Rüdiger

Erfurt - Am Erfurter Domplatz ist in der Silvesternacht ein historisches Gebäude in Brand geraten.

In der Nähe des Erfurter Domplatzes haben in der Nacht mehrere historische Gebäude gebrannt.
In der Nähe des Erfurter Domplatzes haben in der Nacht mehrere historische Gebäude gebrannt.  © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Laut Polizeiangaben war das Feuer im Anschluss auf zwei benachbarte Häuser übergegriffen. Insgesamt brannten somit drei Dachstühle.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mehr als 150 Feuerwehrleute versuchten in der Nacht, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Laut der Feuerwehr habe vermutlich eine Silvesterrakete den Brand ausgelöst. Die Polizei konnte hingegen noch keine Informationen zur Brandursache geben. Verletzte soll es keine geben.

Erfurter Verkehrsbetriebe schalten zum Jahreswechsel Ticket-Automaten ab
Erfurt Erfurter Verkehrsbetriebe schalten zum Jahreswechsel Ticket-Automaten ab

Wie die Polizei außerdem berichtet, befand sich zum Zeitpunkt der Brände niemand in den betroffenen Gebäuden. Angaben zur Höhe des Sachschadens konnten bislang noch nicht gemacht werden.

Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz.
Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz.  © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Abgesehen von den Bränden am Domplatz blieb die Silvesternacht in Thüringen zunächst ohne besondere Zwischenfälle. Die Einsatzkräfte wurden vor allem zu kleineren Bränden, etwa von Mülltonnen und Balkonen, gerufen, teilten die Beamten mit.

Titelfoto: Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Mehr zum Thema Erfurt Feuerwehreinsatz: