27.04.2025 08:55 Dichte Rauchwolken über Plattenbau: Wohnung steht in Flammen

Von Juliane Bonkowski

Erfurt - Feuerwehreinsatz in Erfurt: Am Samstagmittag richteten Flammen in einem Plattenbaugebiet im Südosten der Stadt großen Schaden an. Die Rauchwolke war am Samstag nicht zu übersehen in Erfurt. © Landespolizeiinspektion Erfurt Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte zum Wiesenhügel alarmiert. Aus einem Plattenbau stieg eine riesige Rauchwolke in den Himmel. Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine Wohnung innerhalb des Mehrfamilienhauses in Brand. "Die daraus resultierende Hitze mit einhergehendem Rauch führte nicht nur in der betroffenen, sondern auch an den direkt angrenzenden Wohnungen zu Schäden", so ein Polizeisprecher. Insgesamt sei ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden. Glück im Unglück: Sowohl der 40-jährige Bewohner als auch die direkten Nachbarn waren nicht zu Hause, es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und sicherte Spuren.

Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt