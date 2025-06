Brennende Militär-Lkw in Erfurt: Hinweise auf Verbindungen zu Fall in Niedersachsen?

Alles in Kürze

Die sechs Fahrzeuge in Erfurt waren am Samstagabend bei dem Feuer zerstört worden. © Martin Wichmann/WichmannTV/dpa

Bislang gebe es aber keinerlei Hinweise auf Verbindungen zu einem ähnlichen Fall im niedersächsischen Soltau vor etwas mehr als zwei Wochen. Das sagte das Landeskriminalamt (LKA) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

In beiden Fällen handelte es sich um sechs Bundeswehr-Lastwagen, die auf einem Werkstattgelände geparkt waren. Die sechs Fahrzeuge in Erfurt waren am Samstagabend bei dem Feuer zerstört worden.

Es handelt sich bereits um den zweiten Fall dieser Art in Erfurt. An selber Stelle waren bereits im Juni vergangenen Jahres Militärfahrzeuge mutmaßlich in Brand gesteckt worden.

Zu den Hintergründen auch dieser Tat liefen derzeit noch Ermittlungen, so das LKA. Auch hier gebe es bisher keine Hinweise auf Verbindungen.

In Soltau war nach dem Brand der Bundeswehrlaster auf einem Firmengelände ein Bekennerschreiben aufgetaucht, berichtete der Norddeutsche Rundfunk.