Nächstes Feuer in Erfurt: Diesmal brennt es an der ehemaligen Schuhfabrik

Am Donnerstagabend brannte es in Erfurt an der alten Schuhfabrik. Die Erfurter Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Am Donnerstagabend brannte es in Erfurt an der alten Schuhfabrik. Die Erfurter Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehren konnten den Brand löschen. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR Laut Angaben der Feuerwehr kam es gegen 18.20 Uhr in der Stauffenbergallee zu einem Zimmerbrand im zweiten Stock, der im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl übergegriffen war. Das Gebäude an der alten Schuhfabrik war in der Vergangenheit zu Wohnungen umgebaut worden. Die Berufsfeuerwehr Erfurt und mehrere Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz und konnten den Brand nach kurzer Zeit löschen. Erfurt Feuerwehreinsatz Feuerwehr kämpft weiterhin gegen Brand auf Gelände von altem Schlachthof Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann. Er musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Für die Feuerwehren in Erfurt sind es stressige Tage. Bereits am Dienstag war ein Feuer auf dem Gelände des ehemaligen Erfurter Schlachthofs ausgebrochen. Einsatzkräfte waren dort bis Donnerstag im Einsatz gewesen.

Titelfoto: Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR