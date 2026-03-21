Feuer in Mehrfamilienhaus: Rettungskräfte finden eine tote Person

Erfurt - In einem Mehrfamilienhaus im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt hat es in der Nacht auf Samstag gebrannt. Vor Ort machten die Einsatzkräfte einen tragischen Fund.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Wie die Polizei mitteilte, wurde ein lebloser Mensch entdeckt. Die Identität des oder der Toten sei laut den Beamten noch nicht geklärt.

Darüber hinaus wurden bei dem Feuer zwei weitere Personen schwer verletzt. Sie wurden von den Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das betroffene Mehrfamilienhaus sowie weitere angrenzende Gebäude waren von der Feuerwehr komplett evakuiert worden.