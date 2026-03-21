Feuer in Mehrfamilienhaus: Rettungskräfte finden eine tote Person
Erfurt - In einem Mehrfamilienhaus im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt hat es in der Nacht auf Samstag gebrannt. Vor Ort machten die Einsatzkräfte einen tragischen Fund.
Wie die Polizei mitteilte, wurde ein lebloser Mensch entdeckt. Die Identität des oder der Toten sei laut den Beamten noch nicht geklärt.
Darüber hinaus wurden bei dem Feuer zwei weitere Personen schwer verletzt. Sie wurden von den Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Das betroffene Mehrfamilienhaus sowie weitere angrenzende Gebäude waren von der Feuerwehr komplett evakuiert worden.
Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um die Brandursache herauszufinden.
Titelfoto: Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR