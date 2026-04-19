Oldtimer mitten auf der Straße in Flammen: VW Käfer brennt komplett aus

Erfurt - Ein Fahrzeugbrand hat am frühen Samstagabend in Erfurt für Aufsehen gesorgt.

Ein technischer Defekt setzte einen VW Käfer in Erfurt in Brand, wobei der Oldtimer vollständig ausbrannte.. © Landespolizeiinspektion Erfurt

In der Nordhäuser Straße geriet laut Polizei ein 47 Jahre alter VW Käfer während der Fahrt in Brand.

Nach Angaben des 51-jährigen Fahrers ging der Motor plötzlich aus, kurz darauf entwickelte sich Rauch. Innerhalb kürzester Zeit stand der Oldtimer in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar löschen, ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs jedoch nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Als Ursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.