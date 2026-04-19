Oldtimer mitten auf der Straße in Flammen: VW Käfer brennt komplett aus
Erfurt - Ein Fahrzeugbrand hat am frühen Samstagabend in Erfurt für Aufsehen gesorgt.
In der Nordhäuser Straße geriet laut Polizei ein 47 Jahre alter VW Käfer während der Fahrt in Brand.
Nach Angaben des 51-jährigen Fahrers ging der Motor plötzlich aus, kurz darauf entwickelte sich Rauch. Innerhalb kürzester Zeit stand der Oldtimer in Vollbrand.
Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar löschen, ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs jedoch nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.
Als Ursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.
Durch die starke Hitze wurde außerdem die Fahrbahn beschädigt. Wie hoch dieser Schaden ist, sei laut Angaben der Polizei derzeit noch unklar.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt