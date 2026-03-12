Nach Großeinsatz: Zwei Wohnungen in Rudolstadt nun unbewohnbar

Rudolstadt (Saalfeld-Rudolstadt) - Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Rudolstadt hat am Mittwochabend einen Großeinsatz ausgelöst.

Am Mittwochabend ereignete sich das Unglück. © Daniel Vogl/dpa

Polizeiangaben zufolge geriet das Haus in der Breitscheidstraße gegen 21.30 Uhr in Brand. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen.