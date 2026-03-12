Nach Großeinsatz: Zwei Wohnungen in Rudolstadt nun unbewohnbar
Von Elisa Luzia Bigdon
Rudolstadt (Saalfeld-Rudolstadt) - Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Rudolstadt hat am Mittwochabend einen Großeinsatz ausgelöst.
Polizeiangaben zufolge geriet das Haus in der Breitscheidstraße gegen 21.30 Uhr in Brand. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand.
Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen.
Durch das Feuer und die starke Rauchentwicklung sind die betroffene Wohnung sowie die darüberliegende Wohnung derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.
Die Polizei ermittelt zur Brandursache und schließt Brandstiftung derzeit nicht aus.
Titelfoto: Fotomontage/Daniel Vogl/dpa