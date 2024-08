Weil er Hund aus Auto befreite: Besitzer schlägt Feuerwehrmann ins Gesicht!

Zeulenroda-Triebes - In Thüringen befreite die Feuerwehr einen eingesperrten Hund aus einem Auto. Doch dem Besitzer gefiel das offenbar gar nicht. Im Gegenteil: E r attackierte einen der Retter! Nun wird gegen den Rentner (68) ermittelt.

Der junge Hund soll mehrere Stunden eingesperrt gewesen sein. Der Halter sah das anders. (Symbolbild) © ZB

In Zeulenroda-Triebes, einer Kleinstadt im Osten Thüringens, alarmierten Passanten am Samstag gegen 16 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie auf dem Parkplatz an der Talsperrenbrücke im Ortsteil Quingenberg das Bellen eines eingesperrten Hundes gehört hatten.

Wie die Polizei Gera mitteilte, war das Tier über mehrere Stunden in einem parkenden VW-Transporter eingesperrt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellten die Kameraden fest, dass sowohl die Heckklappe als auch die Schiebetür des VW-Busses leicht geöffnet waren.

Die Einsatzkräfte befreiten den Hund aus dem unverschlossenen Wagen, doch kurz darauf braute sich Unheil zusammen. Als der Hundebesitzer vor Ort ankam, entfachte er "eine emotionale Diskussion mit den Feuerwehrleuten", so die Polizei.

Der Hundehalter sei der Meinung gewesen, dass der junge Hund lediglich bellte, weil sein Herrchen nicht bei ihm war. Nach seiner Ansicht war der Kleinbus durch zwei offene Türen und einen Ventilator ausreichend belüftet.

Die Temperatur des Fahrzeuges habe er zudem per Handy-App fernüberwacht. Der Mann ging demnach davon aus, dass das Tier nicht in Gefahr war.