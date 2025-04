20.04.2025 10:42 Schock zu Ostern: Besitzer sieht seinen geliebten Oldtimer abfackeln

Ein Weimarer musste am Osterwochenende mitansehen, wie sein geliebter Oldtimer in einer Erfurter Garage in Flammen aufging.

Von Karolin Wiltgrupp

Erfurt - Ein Weimarer musste am Osterwochenende mitansehen, wie sein geliebter Oldtimer in Flammen aufging. Der VW T2 Camper wurde durch den Brand schwer beschädigt. © Landespolizeiinspektion Erfurt Der 37-Jährige schaffte seinen restaurierten VW T2 Camper am Samstagnachmittag in seine gemietete Garage nach Erfurt und widmete sich der Fahrzeugpflege. Als er das mehr als 50 Jahre alte Liebhaberstück kurze Zeit später aus der Garage fuhr, fing dieses plötzlich Feuer. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Vermutlich wurde das Feuer durch einen technischen Defekt verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 60.000 Euro. "Der ideelle Wert ist jedoch unbezahlbar", teilte die Landespolizeiinspektion am Ostersonntag mit.

Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt