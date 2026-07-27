Gefährlicher Streit auf dem Erfurter Anger: Junger Mann im Gesicht verletzt

Erfurt - Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Samstagabend auf dem Erfurter Anger eskaliert.

Auf dem Erfurter Anger ging es am Samstagabend gewalttätig zu. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Ein 24-Jähriger und ein 21-Jähriger waren aus bislang noch ungeklärten Gründen aneinandergeraten, wie die Polizei am Montagvormittag erklärte.

Der Streit eskalierte, als der Ältere ein Tierabwehrspray zückte und mehrere Sprühstöße in Richtung des Jüngeren abgab, hieß es. Daraufhin setzte sich der 21-Jährige zur Wehr und schlug mehrfach auf den 24-Jährigen ein.

Die beiden polizeibekannten Streithähne erlitten Augenreizungen. Der 24-Jährige wurde obendrein durch die Schläge im Gesicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.