Rock-Musical "Jesus Christ Superstar" in Erfurt: Vorbereitungen laufen, hohe Ticketnachfrage

Erfurt - Die Aufbauarbeiten für das Rock-Musical "Jesus Christ Superstar" auf den Domstufen in Erfurt sind in vollem Gange.

Das Bühnenbild auf den Erfurter Domstufen wird aufgebaut. © Jacob Schröter/dpa

Zu den besonderen Hinguckern der Kulisse unter freiem Himmel zählt laut Theater Erfurt in diesem Jahr auch eine neun Meter lange, ausziehbare Treppe.

Wer das Erfolgs-Musical von Andrew Lloyd Webber auf den Stufen im Herzen der Altstadt erleben möchte, aber noch keine Karten hat, braucht Glück: Die Vorstellungen sind schon jetzt nahezu ausverkauft, wie Theatersprecherin Steffi Becker sagte.

Interessierte können sich aber etwa über den Besucherservice und auch online über die Theater-Website auf eine Warteliste setzen lassen, um möglicherweise noch frei werdende reservierte Tickets zu bekommen.

Für die insgesamt 21 vom 7. bis zum 30. August geplanten Vorstellungen gibt es insgesamt 44.100 Karten. Dass die Nachfrage schon jetzt so groß ist, erklärt Becker etwa mit der Popularität des an die letzten Tage von Jesus Christus angelehnten Musicals: "Es ist eine gute, zugängliche Geschichte mit bekannten Hits."