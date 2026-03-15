Großbrand in Erfurt: Mehrere Autos und Häuser in Flammen

Erfurt - In Erfurt haben am Samstagabend fünf Autos und zwei Mehrfamilienhäuser gebrannt.

Die Feuerwehren konnten den Brand löschen. (Symbolfoto) © dpa/Boris Rössler

Wie die Polizei berichtet, war das Feuer gegen 21.45 Uhr von den geparkten Fahrzeugen in der Hans-Sailer-Straße ausgegangen.

Die Flammen griffen danach auf zwei angrenzende Mehrfamilienhäuser über, die betroffenen Autos brannten zum Teil aus.

Das Feuer konnte von der Berufsfeuerwehr Erfurt sowie der Freiwilligen Feuerwehr Gispersleben gelöscht werden. Insgesamt 22 Kameraden waren vor Ort im Einsatz gewesen.

Verletzt wurde den Angaben nach niemand.