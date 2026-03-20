Großeinsatz in Erfurt: Kinder zielen mit Waffe auf Schulgebäude
Erfurt - Ein größerer Polizeieinsatz hat am Freitagvormittag an einer Grund- und Regelschule in Erfurt stattgefunden.
Lehrer hatten gegen 10 Uhr gesehen, wie mehrere Kinder auf einer Freifläche im Wohngebiet der Krämpfervorstadt mit "schusswaffenähnlichen Gegenständen" in Richtung des Schulgebäudes gezielt hatten, erklärte die Polizei.
Daraufhin waren zahlreiche Beamte der Thüringer Landespolizei sowie Spezialeinheiten des Thüringer Landeskriminalamtes ausgerückt. Das Gelände wurde vorsorglich abgesperrt – im weiteren Verlauf konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.
Bei den vermeintlichen Schusswaffen handelte es sich den Angaben nach um Airsoft-Pistolen. Die Gewehre hätten allerdings täuschend echt gewirkt und wurden anschließend bei den Eltern der betroffenen Kinder sichergestellt. Ob ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegt, werde geprüft.
Für die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, hieß es vonseiten der Polizei.
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