In Erfurt knallt es anders: Täter sprengen vier Zigarettenautomaten

Erfurt - In Erfurt hat es zum Jahreswechsel ordentlich geknallt - allerdings gingen nicht nur Raketen in die Luft, sondern auch mehrere Zigarettenautomaten.

Gleich vier Zigarettenautomaten wurden in Erfurt zwischen Silvester und Neujahr gesprengt. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Zunächst hatten die Täter am Silvestertag gegen 4 Uhr in der Auenstraße den dortigen Automaten gesprengt.

Rund zwei Stunden später wurde der Zigarettenautomat in der Stollbergstraße gewaltsam mit Pyrotechnik geöffnet. Von den durch die Luft fliegenden Teilen wurden zwei geparkte Autos demoliert, berichtet die Polizei.

In der Neujahrsnacht knallte es dann gegen 1 Uhr in der Magdeburger Allee. Kurz nach 8 Uhr wurde in der Ernst-Toller-Straße ein weiterer Zigarettenautomat in die Luft gejagt.

Laut den Beamten richteten die bislang noch unbekannten Täter einen Sachschaden von mindestens 14.000 Euro an. Wie hoch der Wert des geklauten Diebesgutes ist, konnten die Einsatzkräfte noch nicht sagen.