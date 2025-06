16.06.2025 16:27 Sexualstraftat an Schule? Lehrer verhaftet

An einer Schule in Erfurt wurde am Montagmorgen ein Lehrer festgenommen.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - An einer Schule in Erfurt wurde am Montagmorgen ein Lehrer festgenommen. Alles in Kürze Lehrer in Erfurt wegen Sexualdelikten verhaftet

63-jähriger Tatverdächtige festgenommen und in Haft

Taten sollen 2016-2020 passiert sein

Weiterer Lehrer durchsucht, kein Haftantrag gestellt

Kriminalpolizei Erfurt führt Ermittlungen Mehr anzeigen Ein 63-jähriger Lehrer sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa Grund dafür sind Ermittlungen wegen des Verdachts von Sexualdelikten. Der 63-jährige Tatverdächtige wurde gegen 9.30 Uhr verhaftet, teilte die Polizei mit. Im Anschluss wurde der Lehrer einem Haftrichter vorgeführt und Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der Mann wurde danach in ein Gefängnis gebracht. Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, wurde die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr angewiesen. Die Taten, die dem 63-Jährigen vorgeworfen werden, sollen sich in den Jahren 2016 bis 2020 zugetragen haben. Erfurt Mehrere Volkswagen in einer Nacht in Erfurt geklaut Gegen einen weiteren tatverdächtigen Lehrer erfolgten Durchsuchungsmaßnahmen. Er konnte zuvor nicht in der Schule angetroffen werden. Darüber hinaus wurde bei ihm kein Haftantrag gestellt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Erfurt und Gotha in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Erfurt geführt, hieß es. Weitere Details nannten die Ermittler nicht.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa