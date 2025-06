Junger Mann in Erfurt von acht Personen angegriffen und schwer verletzt

Erfurt - Ein junger Mann ist in Erfurt schwer verletzt worden!

Alles in Kürze

Der junge Mann (20) wurde schwer verletzt, wie aus Polizei-Angaben hervorging. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 20-Jährigen - er wurde am Dienstag in der Mainzer Straße in Erfurt von mehreren Personen angegriffen und schwer verletzt, wie aus Angaben der Polizei von Mittwochvormittag hervorging.

Acht bislang unbekannte Täter hätten sich dem Mann gegen 23.40 Uhr genähert und ihn gemeinschaftlich angegriffen.

Laut Polizei schlugen sie auf ihr Opfer ein und fügten ihm dabei schwere Verletzungen zu, "die eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machen".

Die Täter seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Umgehend habe die Polizei eine Fahndung eingeleitet und bereits kurze Zeit später einen Tatverdächtigen identifizieren können.