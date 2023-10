Jugendliche in Erfurt von mehreren Männern mit Messer bedroht und ausgeraubt

Erfurt - Zum Start ins Wochenende sind in Erfurt drei Jugendliche von mehreren Männern angegriffen und ausgeraubt worden.

Nach einem Fall von räuberischer Erpressung sucht die Polizei nach den Tätern. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Die Tat hatte sich bereits am Freitagabend auf einem Spielplatz in der Tettaustraße ereignet, wie die Polizei am Sonntagabend erklärte.

Den Angaben nach wurden drei Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren von fünf bis sechs unbekannten Männern erpresst. Die Täter, die teilweise mit Kapuzen maskiert waren, hatten ihre Opfer mit einem Messer bedroht und diese aufgefordert, ihr Bargeld herauszugeben.

Einer der Jugendlichen schaffte es jedoch, einen Notruf abzusetzen, woraufhin die Täter Richtung Steigerstraße flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Männern machen können.