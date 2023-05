30 Talente mit Literaturpreis ausgezeichnet: Acht kommen aus Thüringen!

Die Gewinner-Texte werden in einer Sammlung veröffentlicht. (Symbolbild) © 123RF/anyaberkut

Die Talente haben sich jüngst beim Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen Nachwuchs-Autorinnen und -Autoren hervorgetan, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte.

"Das Junge Literaturforum Hessen-Thüringen ehrt kluge und ausgefallene Texte und bietet den Nachwuchstalenten eine wertvolle Plattform, um ihre Kreativität und ihr Schreibtalent zu entfalten", sagte Thüringens Staatssekretärin für Kultur, Tina Beer.

Die Ausgezeichneten hätten mit ihren "einfühlsamen, kraftvollen und tiefgründigen" Texten gezeigt, dass sie wichtige Themen der Zeit aufgreifen und in ihrer eigenen Sprache reflektieren können.

Insgesamt wählte die Jury demnach 30 Talente unter den insgesamt 469 Bewerberinnen und Bewerbern aus - neben den acht aus Thüringen auch 22 aus Hessen.

Die Preise wurden am Samstag in Wiesbaden verliehen. Die Gewinner-Texte werden in einer Sammlung veröffentlicht. 15 Preisträgerinnen und Preisträger dürfen an einem Schreib-Workshop teilnehmen. Für die ersten Plätze gibt es zusätzlich einen Geldpreis in Höhe von jeweils 800 Euro.