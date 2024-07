Riesige Milchkanne soll auf Erfurts Domstufen gehievt werden: Das steckt dahinter!

Erfurt - Mit dem Aufbau einer rund 1,5 Tonnen schweren Milchkanne nimmt das Bühnenbild für die Domstufen-Festspiele in Erfurt weiter Form an.

Das Theater Erfurt will die Stahl-Aluminium-Konstruktion am heutigen Dienstag auf die oberen Stufen am katholischen Mariendom setzen. (Archivbild) © 123Rf/rh2010

Die riesige umgestoßene Kanne mit einer Länge von acht Metern und einem Durchmesser von fünf Metern ist ein zentrales Bühnenelement des Musical-Klassikers "Anatevka", das ab dem 2. August bei den diesjährigen Festspielen zu sehen sein soll.

Zunächst müssen dafür laut Angaben des Theaters 20 Einzelteile zusammengesetzt werden. Dann soll die begehbare Kanne mit einem Kran auf die Domstufen gehievt werden. Bereits seit Montag laufen die Aufbauarbeiten für die Domstufen-Festspiele. Ab kommenden Montag soll mit den Proben begonnen werden.

Nach durchwachsenen Domstufen-Festspielen 2023 hofft das Theater Erfurt, in diesem Sommer mit dem Musical-Hit "Anatevka" punkten zu können.