02.07.2024 13:51 Drittes Petersbergfest steht vor der Tür: Das erwartet Besucher

Das dritte Petersbergfest in Erfurt steht vor der Tür! Am kommenden Samstag (6. Juli) ist es so weit. Auf Besucher warten zahlreiche Programmpunkte.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Das dritte Petersbergfest in Erfurt steht vor der Tür! Am kommenden Samstag (6. Juli) warten auf Besucher zahlreiche Programmpunkte. Der Eintritt zum Fest ist frei. Das dritte Petersbergfest steht vor der Tür. Ob das Wetter mitspielt? © Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Jacob Schröter Gemeinsam mit zahlreichen Partnern lädt die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH zum dritten Petersbergfest ein. Besucher - klein wie groß - erwartet ein buntes Programm. Los geht es um 10 Uhr mit der Eröffnung der Ausstellungen. Dazu zählt beispielsweise die Ausstellung "Der Petersberg – eine spannende Zeitreise", die kostenfrei besucht werden kann. Zudem werden verschiedene Führungen angeboten, wie aus einer Mitteilung der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH hervorging. Auch die Sonderschau "Paradiesgärten – Gartenparadiese" in der Peterskirche ist den Angaben zufolge am Samstag kostenfrei erlebbar. Zu den dortigen Programmpunkten zählen unter anderem Tango-Aufführungen. "Ferdinand der Stier", ein Theaterstück, das um 11 und um 14 Uhr im Theaterhof am Besucherzentrum aufgeführt wird, dürfte jeweils wohl einen Höhepunkt für alle kleinen Besucher darstellen. Vielseitige gastronomische Angebote Zudem erwartet die jungen Gäste laut Erfurt Tourismus und Marketing GmbH ein Fahrradparcours im Jugendverkehrsgarten. Auf dem oberen Plateau stellt die Johanniter-Unfall-Hilfe spielerisch Maßnahmen der Ersten Hilfe für Kinder vor.

Ab 15 Uhr wird die Ulmer Band Escandalos auf der Bühne am Besucherzentrum spielen. "Die sieben Musiker um Sänger Christian Jerg sorgen mit energiegeladenem Sound und deutschsprachigen Texten für ein musikalisches Feuerwerk", heißt es auf einem entsprechenden Online-Auftritt. Dort erhaltet ihr im Übrigen einen Überblick über alle Programmpunkte und -zeiten. Jung und Alt können sich jedenfalls auf ein buntes Veranstaltungsprogramm von 10 bis 16 Uhr auf dem gesamten Festungsgelände freuen - so viel steht fest.

