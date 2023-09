Erfurt träumt: Gehören diese Bauten bald zum UNESCO-Welterbe?

Ein Sprecher des Landratsamtes kündigte allerdings Ende Juli an, der Landkreis Garmisch-Partenkirchen wolle seine Bewerbung zurückziehen. Grund sei, dass eine Beraterorganisation der UNESCO die Gegend in Augenschein genommen und die Chancen als negativ beurteilt habe.

Unter den mehr als 50 Bewerbungen gibt es neben dem jüdisch-mittelalterlichen Erbe in Erfurt noch einen zweiten Antrag mit deutscher Beteiligung: die Landschaft mit alpinen und voralpinen Wiesen-, Weide- und Moorlandschaften im Werdenfelser Land, Staffelseegebiet und Ammergau in Bayern.

Die Stadt Erfurt um seinen Oberbürgermeister Andreas Bausewein (50, SPD) hofft auf den UNESCO-Welterbetitel. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Auf der Liste der Nominierungen für einen Eintrag in die Welterbeliste stehen außerdem Wikingerburgen in Dänemark sowie der Bale-Mountains-Nationalpark in Äthiopien.

Die 45. Sitzung des Welterbekomitees sollte eigentlich im Juni 2022 in Russland stattfinden. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde sie jedoch verschoben und wird nun in Riad nachgeholt.

Zu den bisher 1157 Kultur- und Naturstätten in 167 Ländern zählen das Great Barrier Reef in Australien, der Nationalpark Serengeti in Tansania, die Inka-Stadt Machu Picchu in Peru sowie die Pyramiden von Gizeh in Ägypten. In Deutschland gibt es bislang 51 Welterbe-Stätten.

Neu hinzukommen könnte in Kürze das jüdisch-mittelalterliche Erbe in Erfurt. Über den Antrag wird voraussichtlich am 17. oder 18. September entschieden.