Kann der Erfurter Karnevalsumzug weiterhin stattfinden?

Erfurt - In der Sitzung des Stadtrats wurde über die Zukunft des Erfurter Karnevalsumzugs diskutiert.

Vorerst bis 2029 kann der Erfurter Karnevalszug weiterhin stattfinden. (Archivfoto) © Michael Reichel/dpa

Es gibt wieder Sicherheit für den Faschingsumzug in Erfurt: Bis 2029 könne er sicher stattfinden und werde dabei von der Stadt finanziell unterstützt.

Laut Mitteilung der SPD haben Linke, Grüne und Mehrwertstadt gegen eine Unterstützung des Antrages gestimmt. Trotzdem sprach sich der Erfurter Stadtrat für die Förderung und Wertschätzung des Karnevals aus.

"Der Karneval ist nicht nur ein festes kulturelles Ereignis im Erfurter Veranstaltungskalender, sondern auch ein wirtschaftlicher Faktor für die Stadt. Durch Gastronomie, Hotellerie und zahlreiche beteiligte Unternehmen fließen wichtige Steuergelder in die Stadtkasse. Bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr zu den Umzügen - das belebt unsere Innenstadt und stärkt den lokalen Handel", äußerte die Stadträtin Stefanie Hantke (44, FDP).

Außerdem ergab die Sitzung, dass die Gemeinschaft Erfurter Carneval e. V. ab 2026 wieder die Rolle des Veranstalters übernehmen werde.