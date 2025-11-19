Erfurter Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern

Erfurt - 150 Buden, ein volles Programm und ein besonderes Sicherheitskonzept: In Erfurt werden die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des Weihnachtsmarkts am kommenden Dienstag getroffen.

Am Dienstag öffnet der Erfurter Weihnachtsmarkt seine Türen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Der Weihnachtsbaum stehe und die Hütten seien aufgebaut, teilte eine Sprecherin der Landeshauptstadt mit.

Die Eröffnung mit Oberbürgermeister Andreas Horn (CDU) werde unter anderem durch die Erfurter Turmbläser musikalisch begleitet.

In den folgenden Wochen stehe ein abwechslungsreiches Musikprogramm an, hieß es weiter. Allerdings werde die Domplatzbühne nur noch von Donnerstag bis Sonntag bespielt.

Damit reagiere die Stadt auf steigende Programm- und GEMA-Kosten.