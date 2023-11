Drillinge kommen viel zu früh auf die Welt: Älteste Tochter Aileen muss zweimal operiert werden

Erfurt - Die Drillinge Aileen, Neele und Matteo wurden am Helios Klinikum in Erfurt geboren und machten Mama Lisa und Papa Michael zu glücklichen Eltern. Allerdings waren die Sorgen in der zurückliegenden Zeit groß. Der Grund: Der Nachwuchs im Dreierpack war viel zu früh dran.

Wie das Helios Klinikum zum Welt-Frühgeborenen-Tag am Freitag mitteilte, kam es bereits am 25. Juli zum dreifachen Babyglück - die ersten Drillinge im Helios Klinikum 2023! Dabei sei der voraussichtliche Entbindungstermin erst auf Mitte November datiert gewesen.

Aileen (2980 g), Neele (3315 g) und Matteo (3245 g) haben am heutigen Welt-Frühgeborenen-Tag ordentlich an Gewicht zugelegt, heißt es in der Mitteilung. Voraussichtlich in den nächsten Wochen kann die Familie den Angaben nach endlich nach Hause.

Der Weltfrühgeborenen-Tag wird nach Angaben des Bundesverbandes "Das frühgeborene Kind" e.V. seit 2011 am 17. November gefeiert. Markante Wahrzeichen wie Burgen, Schlösser, Stadttore, Türme oder Brücken werden an diesem Tag den Angaben nach in der Farbe Purpur angestrahlt, "um auf die besondere Startsituation der Allerkleinsten hinzuweisen".