23.10.2023 09:30 Entwarnung nach Bombendrohung an Erfurter Schule!

Nach einer Bombendrohung an der Kooperative Gesamtschule "Am Schwemmbach" in Erfurt, konnte die Polizei um die Mittagszeit am Montag Entwarnung geben.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - An der Kooperativen Gesamtschule "Am Schwemmbach" in Erfurt lief am Montag ein größerer Polizeieinsatz. Hintergrund war eine Bombendrohung. Inzwischen wurde Entwarnung gegeben. Das Gelände wurde abgesperrt. Spürhunde waren im Einsatz. Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war bei der Schule eine Bombendrohung per Mail eingegangen. Das Gelände der Schule wurde in der Folge abgesperrt, insgesamt vier Spürhunde kamen zum Einsatz. Um die Mittagszeit herum konnten die Maßnahmen schließlich eingestellt werden. Es wurde nichts Verdächtiges gefunden. Der Schulbetrieb werde heute allerdings nicht mehr aufgenommen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Nach Angaben der Schule soll der Unterricht am Dienstag wieder stattfinden. Erfurt Lokal Polizeieinsatz auf Erfurter Anger: Zwei Menschen verletzt! Wann genau die Mail bei der Schule eingegangen war, dazu konnte vonseiten der Polizei keine Angabe gemacht werden. Auf der Website der Schule hieß es: "Aus gegebenem Anlass bleibt die KGS heute bis auf Weiteres für alle geschlossen." Aufgaben seien in der Thüringer Schulcloud hinterlegt. Und weiter: "Sie werden benachrichtigt, sobald sich der Status ändert." Am Montagmorgen befanden sich bereits Kinder in einem angrenzenden Hort. Ein Teil sei von den Eltern abgeholt, ein anderer sei in einem Kindergarten in der Nähe untergebracht worden, hieß es. Erstmeldung am 23. Oktober, um 9.30 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.01 Uhr

