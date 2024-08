Streit mit Sohn ums Taschengeld eskaliert völlig: Mutter ruft Polizei

Wenn es ums Taschengeld geht, versteht ein junger Erfurter offenbar keinen Spaß. (Symbolbild) © 123RF/ovanes81

Laut einer Mitteilung der Polizei hatte seine Mutter die Beamten verständigt, nachdem ihr Sohn am späten Abend offenbar völlig die Fassung verloren hatte.

Demnach sei er mit der Höhe seines Taschengeldes so gar nicht einverstanden gewesen, woraufhin er lautstark Protest eingelegt habe.

Doch nicht nur das: Seine Wut ließ er wohl auch an den Möbeln in seinem Zimmer aus, warf Gegenstände herum "und versuchte so, seiner Forderung nach mehr finanziellem Spielraum Nachdruck zu verleihen", so ein Polizeisprecher.

Seine Mutter wusste sich nicht mehr anders zu helfen und wählte schließlich den Notruf.