06.04.2025 08:50 Gartenarbeiten führen zu Einsatz von Polizei und Spezialkräften

In einem Garten in Erfurt-Schmira wurde am Samstag Fundmunition gefunden.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt-Schmira - Arbeiten in einem Garten im Erfurter Ortsteil Schmira haben zu einem Einsatz von Polizei und Munitionsbergungsdienst geführt. Fundmunition in einem Garten in Erfurt-Schmira! © Thüringer Polizei / Landespolizeiinspektion Erfurt / Montage In dem Garten wurde am Samstagnachmittag bei Grabearbeiten durch die Bewohner in circa 20 bis 30 Zentimeter Tiefe unter der Grasnarbe Fundmunition entdeckt, wie aus Angaben der Beamten von Sonntagmorgen hervorging. Polizei und der im Land Thüringen zuständige Munitionsbergungsdienst seien vor Ort gewesen, hieß es. Den Angaben zufolge stellten die Spezialisten der Firma fest, dass es sich bei dem aufgefundenen Geschoss vermutlich um ein Panzerabwehr-Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Durch die Sprengmeister sei die Munition begutachtet und geborgen worden. Die Firma habe sich um den fachgerechten Abtransport und die "Delaboration" des Sprengkörpers gekümmert, berichteten die Beamten. Von dem Fund ist nach Aussagen der Sachverständigen keine akute Gefährdung für die umliegenden Menschen und Gebäude ausgegangen. Die Polizei teilte mit, dass bei Auffinden derartiger Gegenstände der Bereich zu räumen und der Gegenstand nicht mehr in seiner Lage zu verändern sei. (Symbolbild) © Friso Gentsch / dpa Polizei: "Manipulationen sind lebensgefährlich" "Dies ist jedoch durch den Laien nicht feststellbar. Wir weisen darauf hin, dass bei derartigen Funden in jedem Fall die Polizei und durch diese der Munitionsbergungsdienst hinzuziehen ist", so die Beamten. Bei Auffinden derartiger Gegenstände sei der Bereich zu räumen und der Gegenstand nicht mehr in seiner Lage zu verändern. "Manipulationen an solchen Gegenständen sind lebensgefährlich."

Titelfoto: Friso Gentsch / dpa / Thüringer Polizei / Landespolizeiinspektion Erfurt / Montage