Helau und Ahoi: Saisonstart in der Staatskanzlei

Erfurt - Die Narren sind los: Um 11.11 Uhr sind die Karnevalisten auch in Thüringen in die närrische Jahreszeit gestartet.

Um 11.11 Uhr sind die Karnevalisten auch in Thüringen in die närrische Jahreszeit gestartet. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Schon zwei Stunden zuvor stürmte eine Abordnung des Landesverbandes der Thüringer Karnevalsvereine unter Führung von Präsident Christoph Matthes die Staatskanzlei in Erfurt.

In Empfang nahm sie die stellvertretende Ministerpräsidentin Katja Wolf (49, BSW).

Auch in anderen Thüringer Städten übernahmen Narren zumindest symbolisch die Macht in den Rathäusern, bis die Karnevalszeit zu Aschermittwoch endet.

In der Südthüringer Faschingshochburg Wasungen lud der Wasunger Carneval Club zur traditionellen Eröffnung mit Bier aus dem Narrenbrunnen ein.