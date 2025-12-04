Riesiger Weihnachtschor: Hier in Erfurt steigt am Freitag das Weihnachtssingen

Erfurt - Im Erfurter Steigerwaldstadion findet am Freitag das Thüringer Weihnachtssingen 2025 statt.

Am Freitag findet im Erfurter Steigerwaldstadion das Thüringer Weihnachtssingen statt. (Symbolfoto) © 123RF/teksomolika

Dabei verwandelt sich das Stadion erneut in einen riesigen Weihnachtschor, in dem bis zu 10.000 Menschen gemeinsam singen und sich auf die besinnliche Jahreszeit einstimmen.

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Orchester der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, das für eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre sorgt.

Das Programm dauert rund 90 Minuten - von 19 bis 20.30 Uhr - und umfasst eine Auswahl beliebter Weihnachtslieder, die für Gänsehaut und besondere Gemeinschaftsmomente stehen. Damit alle problemlos mitsingen können, erhält jeder Besucher am Eingang ein Liederbuch mit den Texten aller Titel des Abends.

Bereits ab 16.30 Uhr lädt die Westtribüne zu einem kleinen Weihnachtsmarkt ein, der bis circa 22 Uhr geöffnet bleibt. Hier warten winterliche Leckereien, warme Getränke und verschiedene Attraktionen, die den Besuchern helfen, in festliche Stimmung zu kommen oder den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.