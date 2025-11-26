Nikolaus und Oberbürgermeister eröffnen Erfurter Weihnachtsmarkt

Erfurt - Mit einer stimmungsvollen Zeremonie ist am Dienstagabend der 175. Erfurter Weihnachtsmarkt eröffnet worden.

Ein Feuerwerk leitete feierlich die Eröffnung des Weihnachtsmarktes ein. © Marie Pohland

Nach dem musikalischen Auftakt durch einen Chor sorgten Weihnachtswichtel und Märchenfiguren für festliche Atmosphäre – darunter auch Hänsel und Gretel, die kurz auf der Bühne auftauchten und besonders die jüngeren Besucher begeisterten.



Anschließend machten sich die Wichtel auf den Weg zum Tor des Doms, um den Nikolaus abzuholen. Dieser richtete warmherzige Worte an das Publikum und äußerte seinen besonderen Wunsch für die Adventszeit: mehr Nächstenliebe.

Darauf folgte Oberbürgermeister Andreas Horn (51, CDU), der in seiner Rede die Bedeutung des Marktes für die Stadt betonte. Viele würden sagen, er sei einer der schönsten Weihnachtsmärkte – für ihn jedoch sei er "der schönste Weihnachtsmarkt Deutschlands".

Er hob hervor, dass in diesem Jahr 169 Händlerinnen und Händler, Schausteller und Gastronomen zum Gelingen beitragen und der Markt bis zum 22. Dezember geöffnet ist.