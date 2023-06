In Kübeln entlang der Straße: Polizei beschlagnahmt Dutzende Cannabis-Pflanzen

Kurioser Fund in Thüringens Landeshauptstadt! An einer Straße stießen die Beamten auf Dutzende Cannabis-Pflanzen. © Landespolizeiinspektion Erfurt/Montage

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erhielten die Beamten am Donnerstagabend einen anonymen Hinweis auf mehrere Cannabis-Pflanzen in der Clara-Zetkin-Straße. In der Folge ging die Polizei dem Verdacht nach - und tatsächlich: Entlang der "Clara" stellten die Beamten Cannabis-Pflanzen in Kübeln fest.

Den Angaben nach wurden bereits am Donnerstag knapp 80 Pflanzen entfernt und auf ihren THC-Wert (Anm. d. Red.: Tetrahydrocannabinol, berauschender Wirkstoff) überprüft. "Da dieser Wert als strafrechtlich relevant eingestuft wurde, ergab sich der Anfangsverdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz", teilte die Polizei mit.

Gegenwärtig werden sämtliche Pflanzen von der Polizei beschlagnahmt, hieß es am Freitagmittag. Um wie viele Pflanzen es sich genau handelt, konnte noch nicht gesagt werden. Wie ein Polizeisprecher am Nachmittag gegenüber TAG24 mitteilte, kann inzwischen bestätigt werden, dass es sich um eine vierstellige Anzahl an Pflanzen handelt.