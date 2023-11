Leiche bei Löscharbeiten in Erfurt gefunden

Erfurt - Bei Löscharbeiten in Erfurt wurde eine Leiche gefunden. Die Kripo ermittelt.

Um wen es sich bei der toten Person handelt, ist unklar. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Leitstelle der Feuerwehr am Dienstag gegen 19.30 Uhr über einen Brand in einem verlassenen Gebäude auf dem Gelände des Güterbahnhofes in Erfurt informiert.

Bei den Löscharbeiten sei eine unbekannte, nicht identifizierbare Leiche aufgefunden worden, hieß es.